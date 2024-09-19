Подмосковный спортсмен победил на международных соревнованиях по греко-римской борьбе

Спортсмен из Подмосковья Адлет Тюлюбаев выиграл золото международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы». Турнир проходит в Казахстане в городе Атырау с 16 по 21 сентября.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсмен победил соперника из Казахстана Темирлана Каратай в весовой категории до 77 килограммов. Третье место поделили спортсмены из Киргизии и Казахстана.

На соревнованиях также выступят борцы вольного стиля.

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