Сегодня 14:32 Подмосковный спортсмен победил на международных соревнованиях по греко-римской борьбе Фото: Федерация спортивной борьбы России
Спортсмен из Подмосковья Адлет Тюлюбаев выиграл золото международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы». Турнир проходит в Казахстане в городе Атырау с 16 по 21 сентября.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсмен победил соперника из Казахстана Темирлана Каратай в весовой категории до 77 килограммов. Третье место поделили спортсмены из Киргизии и Казахстана.
На соревнованиях также выступят борцы вольного стиля.
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