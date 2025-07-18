Подмосковный союз промышленников принял участие в фестивале женских инициатив

Подмосковный союз промышленников и предпринимателей «Иволга» принимает участие в фестивале женских инициатив. На нем обсудят сохранение культурного наследия и привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов России и Белоруссии.

Делегацию союза возглавил председатель «Иволги» Альфия Петрухина. Всего в фестивале участвуют около 200 женщин из России и Белоруссии. Они обсудят ведение бизнеса, обменяются опытом и презентуют социальные проекты. Мероприятие проходит в Витебске. Оно стало продолжением взаимодействия деловых сообществ стран.

В рамках форума финансовый директор «Культура дома» Наталья Пашкина рассказала о расширении участия женщин в экспортной деятельности. Она отметила, что эта работа позволяет изменить контур экономики и приведет к повышению уровня благосостояния женщин-предпринимателей.

Заместитель руководителя холдинга «Строительный Альянс» Светлана Показеева добавила, что сообщество нуждается в государственной поддержке, поэтому важно внедрять такие меры с учетом специфики женского бизнеса.

На фестивале также пройдет подписание меморандумов о сотрудничестве «Иволги» с ВГУ им. Машерова и культурно-историческим комплексом «Золотое кольцо города Витебска „Двина“».