Подмосковный школьник создал проект «Нити единства» после ранения дяди на СВО

Пятнадцатилетний житель Лосино-Петровского Богдан Курдашев запустил волонтерский проект «Нити единства» после того, как его дядя в 2024 году получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции. Сегодня к инициативе школьника присоединились и другие добровольцы, а браслеты, которые изначально создавались для поддержки одного человека, отправляют бойцам на передовую и детям в онкоцентры.

«Дядю подорвали в зоне специальной военной операции. Его отправили в госпиталь Бурденко, и я решил собрать деньги ему на лечение. Я начал плести браслеты со словами „Антон, живи“», — рассказал Курдашев.

Публикация о его инициативе набрала популярность в соцсетях. Заказы на браслеты начали поступать из разных регионов. Тогда Богдан вместе они сформировал команду, которая получила название «Нити единства».

Со временем проект вышел за рамки первоначальной идеи. Сейчас участники движения продолжают изготавливать браслеты не только для военнослужащих, но и для пациентов детских онкологических центров.