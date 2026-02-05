Детский волонтерский штаб начал работу в Лосино-Петровском округе

Открытие состоялось 31 января 2026 года. В церемонии приняли участие глава городского округа Сергей Джеглав и депутат Государственной Думы Александр Толмачев, которые подчеркнули особую значимость волонтерского движения в современном обществе.

История штаба началась с личной инициативы восьмиклассника Богдана Курдашева. Желая поддержать своего тяжелораненого дядю и всех защитников Отечества, школьник стал автором идеи, которая переросла в масштабную всероссийскую патриотическую акцию. Как отметили участники события, именно из таких личных, добрых поступков и рождается настоящее общественное единство.

На базе нового штаба дети и подростки округа будут заниматься конкретной и важной работой. Они плетут маскировочные браслеты со словами поддержки и пишут теплые письма со словами благодарности. Вся эта продукция детских рук направляется адресатам: военнослужащим в зону специальной военной операции, в военные госпиталя, а также в детские онкологические центры и больницы, чтобы поддержать тех, кто борется с тяжелыми недугами.

Глава округа Сергей Джеглав, обращаясь к юным волонтерам и их наставникам, выразил искреннюю признательность: «Спасибо каждому, кто вкладывает душу в добрые дела!». Открытие штаба стало символом того, что даже детская инициатива, получив поддержку, может стать мощным общественным движением, несущим реальную помощь и объединяющим людей.