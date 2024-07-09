Подмосковный сервис по борьбе с борщевиком посетили более 2 тысяч человек

Интерактивная карта с данными о сроках обработки территорий от борщевика работает на портале «Мой АПК». Сервисом уже воспользовались свыше двух тысяч человек.

«Нашей командой разработан сервис, предоставляющий информацию о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ», — рассказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Интерактивная карта обновляется регулярно и показывает текущее состояние борьбы с борщевиком в каждом округе Подмосковья. Здесь можно узнать, какие площадки уже обработаны, а какие стоят в плане на ближайшее будущее. Есть даты проведения работ и площади участков.

Карта создана совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Агроном и биолог Михаил Воробьев посоветовал дачникам бороться с борщевиком с помощью выпалывания и жидких гербицидов. По его словам, эти два способа помогут навсегда избавиться от сорняка.

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