Агроном Воробьев рассказал, что жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика | 360°

Интересное 15 мая 2024, 16:49 Агроном Воробьев рассказал, что жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика

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Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал дачникам бороться с борщевиком с помощью выпалывания и жидких гербицидов. По его словам, эти два способа помогут навсегда избавиться от сорняка.

Эксперт призвал срезать растение с помощью косы, а затем смазывать свежий срез химическим веществом.

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«Свежий срез смазываете неразведенным гербицидом, размазываете буквально несколько капель, и борщевик погибает. Это помогает», — сказал он.

Воробьев отметил, что ядовитое растение встречается только там, где не следят за участком. Его невозможно обнаружить на газоне или на картофельном поле.