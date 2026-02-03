Подмосковный Росреестр принял около 200 тысяч обращений от жителей за год

Подмосковный Росреестр обработал около 200 тысяч обращений жителей в 2025 году. Это одно из важных направлений деятельности ведомства. Оно направлено на повышение качества и доступности госуслуг.

В прошлом году управление получило около 200 тысяч обращений. Из них 92 тысячи направили через «Госуслуги», еще 48 тысяч — по телефону.

Чаще всего жители обращались по вопросам кадастрового учета или регистрации прав, а также об обременениях объектов недвижимости, предоставлении сведений из ЕГРН и другим темам.

Росреестр также проводит личные приемы. В прошлом году на них приняли 668 обращений.

«Для повышения качества государственных услуг и оценки удовлетворенности граждан работой Росреестра проводятся регулярные опросы. В настоящее время на сайте Росреестра размещено два тематических опроса по оценке качества рассмотрения обращений и организации личного приема граждан за первый квартал 2026 года», — сказала Елена Кобякова, начальник отдела общего обеспечения.

Узнать больше об услугах Росреестра можно по ссылке.