Подмосковный робот напомнил пациентам о визите к врачу более миллиона раз

В Подмосковье пациентам помогает искусственный интеллект — робот Светлана. Она может вызвать врача на дом, записать к специалисту, отменить или перенести прием, а также делает исходящие звонки: напоминает о визите и о необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что перед визитом робот звонит пациенту с просьбой подтвердить или отменить запись. С начала года Светлана сделала больше миллиона звонков, после которых около 329 тысяч человек уточнили свои записи, и благодаря этому другие пациенты смогли занять освободившееся время.

Звонки поступают с номера: 8 (498) 602-31-35, а записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».