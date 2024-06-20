Подмосковный противотуберкулезный диспансер обменяется опытом с другими регионами
Встречи по обмену опытом и знаниями с сотрудниками противотуберкулезных диспансеров из разных регионов России пройдет в Подмосковье с 17 по 21 июня.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, встречи пройдут в клинико-диагностическом отделении регионального противотуберкулезного диспансера.
«Противотуберкулезная служба должна постоянно совершенствовать организацию своей работы. Такие встречи важны для профессионального роста, внедрения инновационных решений и повышения эффективности борьбы с таким сложным заболеванием», — рассказал главврач учреждения Сергей Смердин.
Во встречах примут участие специалисты из Воронежа, Иркутска, Хакасии и Забакалья.
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