Подмосковный производитель соусов стал лауреатом национальной премии

Подмосковный бренд Tamaki («Тамаки») был удостоен престижной национальной премии «Марка № 1 в России — 2025». Награду присудили в категории соусов азиатского направления.

Производитель, компания «Европродукт», специализирующаяся на японской, паназиатской и кухне фьюжн, получил премию по результатам всероссийского потребительского голосования. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Для нас это не просто награда — это знак признания работы всей команды, которая создает продукт с любовью, технологической точностью и вдохновением. Мы с самого начала строили Tamaki как бренд, объединяющий вкусы мира с российской культурой производства», — отметил его владелец Андрей Белянин.

В ассортименте — свыше 45 наименований соусов, предназначенных как для ресторанов, так и для сегмента стрит-фуда. Бренд, который зарекомендовал себя в качестве одного из лидеров российского рынка, экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

Достижениям компании способствовала и государственная поддержка: в 2024 году «Европродукт» модернизировал производство и расширил линейку продукции, воспользовавшись льготным займом от Фонда развития промышленности Московской области.

Более подробная информация о мерах поддержки для бизнеса в регионе доступна на инвестиционном портале.