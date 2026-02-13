Подмосковный производитель соусов получил награды на международной выставке
Компания «Европродукт», владеющая производственной площадкой в Лыткарине, получила высокие оценки международного жюри на 33-й выставке «Продэкспо-2026». Предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Тамаки», выиграло золотые медали в конкурсах «Лучший продукт» и SOEX.
Наград удостоились четыре соуса: «Грецкий орех», «Кимчи», «Васаби» и «Манго-чили».
Кроме того, салатная заправка «Тамаки» победила в номинации «Выбор сетей». Этот продукт представляет собой универсальное решение, одинаково востребованное как в профессиональном секторе, так и в розничной торговле. Заправка подходит для листовых салатов, овощных миксов, зерновых боулов и холодных закусок.
В компании особо подчеркивают уникальность соуса «Грецкий орех». Это эксклюзивная разработка бренда, не имеющая прямых аналогов на российском рынке. Присужденные награды свидетельствуют о прочных позициях «Тамаки».
«Для нас принципиально важно, что продукты проходят независимую экспертную оценку и подтверждают свою состоятельность не только коммерческими показателями, но и качественными характеристиками. Такие результаты — следствие системной работы команды, технологической дисциплины и фокуса на долгосрочную репутацию бренда», — прокомментировал успех учредитель «Европродукта», правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин.
Ежегодная выставка «Продэкспо» закрепила за собой статус главной отраслевой площадки в России и Восточной Европе.
Традиционная часть мероприятия — профессиональные дегустационные конкурсы. Экспертное жюри, в которое входят представители отраслевых союзов, технологи, специалисты по качеству и закупщики сетей, оценивает продукты по органолептическим показателям, сбалансированности рецептуры, соответствию заявленным свойствам и актуальным трендам.