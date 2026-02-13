Подмосковный производитель соусов получил награды на международной выставке

Компания «Европродукт», владеющая производственной площадкой в Лыткарине, получила высокие оценки международного жюри на 33-й выставке «Продэкспо-2026». Предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Тамаки», выиграло золотые медали в конкурсах «Лучший продукт» и SOEX.

Наград удостоились четыре соуса: «Грецкий орех», «Кимчи», «Васаби» и «Манго-чили».

Кроме того, салатная заправка «Тамаки» победила в номинации «Выбор сетей». Этот продукт представляет собой универсальное решение, одинаково востребованное как в профессиональном секторе, так и в розничной торговле. Заправка подходит для листовых салатов, овощных миксов, зерновых боулов и холодных закусок.

В компании особо подчеркивают уникальность соуса «Грецкий орех». Это эксклюзивная разработка бренда, не имеющая прямых аналогов на российском рынке. Присужденные награды свидетельствуют о прочных позициях «Тамаки».

«Для нас принципиально важно, что продукты проходят независимую экспертную оценку и подтверждают свою состоятельность не только коммерческими показателями, но и качественными характеристиками. Такие результаты — следствие системной работы команды, технологической дисциплины и фокуса на долгосрочную репутацию бренда», — прокомментировал успех учредитель «Европродукта», правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин.

Ежегодная выставка «Продэкспо» закрепила за собой статус главной отраслевой площадки в России и Восточной Европе.

Традиционная часть мероприятия — профессиональные дегустационные конкурсы. Экспертное жюри, в которое входят представители отраслевых союзов, технологи, специалисты по качеству и закупщики сетей, оценивает продукты по органолептическим показателям, сбалансированности рецептуры, соответствию заявленным свойствам и актуальным трендам.