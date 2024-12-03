Подмосковный производитель протезов выиграл всероссийскую премию

Компания «Метиз Производство» из Щелкова стала одним из победителей премии «Надежда на технологии». Ее признали экспортером года в сфере реабилитационной индустрии.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, премию вручают за достижения компаний в предыдущем году. Так, в 2023-м «Метиз Производство» выпустила свыше 105 тысяч изделий для протезов ног. При этом доля экспорта составила 37,01%. Продукцию поставляли в Китай, Южную Корею, Бразилию, Уругвай и Израиль.

Кроме того, в октябре компания вошла в тройку лучших на конкурсе «Экспортер года».

Предприятие основали в 1999 году. На нем осуществляют полный цикл протезирования конечностей.