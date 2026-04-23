Подмосковный производитель полимеров представил продукцию на выставке в Китае

Подмосковная компания «Зедекс» приняла участие в одной из крупнейших отраслевых выставок мира Chinaplas 2026. Она началась 21 апреля в Шанхае.

Организационную поддержку предприятию оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Форум традиционно собирает ключевых представителей индустрии пластмасс и каучука: производителей сырья, создателей технологий и поставщиков оборудования из разных стран. Для российской компании участие в таком событии стало возможностью представить собственные разработки широкой международной аудитории и выйти на новые рынки.

«Зедекс» специализируется на выпуске высокопрочных полимеров и композитов.

«На этой выставке мы ставим перед собой амбициозные задачи: найти надежных партнеров не только из Китая, но и на рынках по всему миру. Особый акцент сделаем на наших новинках — материалах SCHVE для судостроения. Рассчитываем на установление рекордного количества деловых контактов и продуктивные переговоры», — отметила генеральный директор ТПК «Зедекс» Светлана Старшинова.

Подобные инициативы реализуют в Подмосковье в рамках государственной поддержки экспорта. В частности, предприниматели получают содействие через программы, входящие в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», направленный на развитие внешнеэкономической активности бизнеса и продвижение российских товаров за рубежом.

Список услуг для экспортеров доступен по ссылке.