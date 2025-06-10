Подмосковный производитель медицинских изделий получил сертификат качества

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» прошла сертификацию системы управления качеством для производства медицинских изделий. Этот стандарт помогает правильно организовать работу на всех этапах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Систему управления качеством «ВестМедГрупп» используют для создания разных медицинских устройств. Теперь ее официально признали соответствующей международным стандартам.

Подтверждение качества показывает, что продукция компании надежна и эффективна. Благодаря этому «ВестМедГрупп» сможет расширить свою долю на рынке и укрепить позиции среди лидеров отрасли.

Напомним, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте.