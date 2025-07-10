Подмосковный производитель косметики запустит 2 новых корпуса в Дубне

Компания «Биофармлаб» расширит мощности по выпуску косметики в Подмосковье. Инвестор построил два новых производственных комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна». Их запустят в августе.

Компания выпускает косметику под брендами Librederm и AEVIT, рассказали в областном Мининвесте. Благодаря двум новых комплексам производство расширят.

«Инвестиции в расширение действующего производства косметики на территории ОЭЗ „Дубна“ составили 400 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в проект компании уже превысил 1,4 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

После ввода новых корпусов общая площадь комплекса «Биофармлаб» превысит 10 тысяч квадратных метров. Там выпускают более 500 видов косметической продукции, которую поставляют по России, а также в Китай, Вьетнам и другие страны. Завод отвечает международным стандартам,

Как отметил генеральный директор Иван Дымчук, на новых площадях разместят не только производственные и складские участки, но и помещения для персонала, приема пищи и отдыха сотрудников.

«Компания ежегодно тратит более 10 миллионов рублей на улучшение условий труда на производстве. Мы сдаем в эксплуатацию большие, светлые, современные помещения, где приятно и удобно работать. Сегодня штат предприятия уже начитывает более 149 сотрудников, а вывод компании на полную мощность позволит увеличить количество специалистов», — сказал он.

Объем выпуска компании уже превышает 15 миллионов упаковок в год. Расширение позволит увеличить это число до 30 миллионов.