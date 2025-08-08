Подмосковный производитель косметики выйдет на рынок Киргизии

Подмосковная компания «Аравия» расширит экспорт. Продукцию предприятия начнут поставлять в Киргизию. В торговой сети представят косметические продукты для ухода за лицом и телом.

Для расширения географии поставок предприятие подписало соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих торговых сетей Киргизии — «Умай Групп». Как отметил генеральный директор «Аравии» Олег Востриков, подмосковная косметика уже пользуется большой популярностью в государстве. За последние четыре года рост интереса у продукции в Киргизии значительно вырос.

«Так, за первую половину 2025 года продажи компании в Киргизии составили 16,5 миллиона рублей. В количественном выражении это превышает 52 тысячи единиц продукции. Среди лидеров продаж выделяются кремы для лица. Мы ожидаем постепенного роста продаж и на ближайший год планируем выйти на объем порядка 50 миллионов рублей», — сказал он.

В ближайшее время компания будет подстраиваться под особенности рынка и анализировать потребности покупателей.

В этом году «Аравия» открыла новый завод в Протвине на земельном участке, полученном по программе поддержки импортозамещения. Новое предприятие позволит увеличить мощности на 40%, доведя ежегодный выпуск косметики до 40 миллионов единиц.

Предприниматели могут подобрать подходящее место для размещения бизнеса по ссылке.