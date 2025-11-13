Подмосковный производитель косметики провел научную конференцию во Вьетнаме

Подмосковная компания Estilab, специализирующаяся на производстве косметики, провела во Вьетнаме крупную научно-практическую конференцию. Мероприятие посвятили первой годовщине присутствия бренда на рынке Юго-Восточной Азии.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что встреча собрала специалистов индустрии красоты, дистрибьюторов и экспертов — в общей сложности около 350 участников.

Во время конференции гости могли не только познакомиться с продукцией бренда, но и пройти обучение, узнать больше о составах средств, активных компонентах и результатах клинических испытаний.

Спикеры компании подробно рассказали о принципах производства и подходе предприятия к научному обоснованию эффективности своих формул.

Директор по продажам Estilab Руслан Назаров отметил, что по итогам года объем отгрузок во Вьетнам достигнет 100 миллионов рублей в закупочных ценах, что в розничных показателях составит примерно 300 миллионов рублей.

Он также подчеркнул, что компания активно развивает онлайн-направление: доля продаж через вьетнамские маркетплейсы уже достигла 15% по итогам третьего квартала.

Предприятие работает на российском рынке с 2016 года и выпускает косметику под брендами Icon Skin и De_Code. Продукция представлена на ведущих маркетплейсах и в крупных торговых сетях, а также экспортируется в 13 стран мира.

