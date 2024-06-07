Подмосковный производитель «Черноголовка» представил новую продукцию на ПМЭФ
Подмосковная компания «Черноголовка» теперь изготавливает снеки. Новую продукцию производитель представил на ПМЭФ.
«Присутствие на ПМЭФ для нас — это возможность показать свои новые продукты, а у нас есть новинки в напитках, новые дизайны, вкусы и упаковки. И надеюсь, что любители их оценят», — отметила генеральный директор группы компаний «Черноголовка» Наталия Сахнина.
Компания начала производить чипсы в двух новых форматах. Первый — Cheesl’s с сыром внутри. Пилотные партии выпустили еще в феврале. Второй формат — картофельные чипсы в бренде FRY’S.
Помимо этого, «Черноголовка» представила на форуме батончики под брендом «Любятово» и мюсли Matti.
«Мы исследуем потребителя и делаем максимально непобедимые предложения. У потребителя снековых ситуаций гораздо больше, чем раньше, это уже не просто перекус — снеки становятся едой. Мир снеков вообще необыкновенный, нет четких границ», — заключила Сахнина.
Сахнина отметила, что «Черноголовка» работает и в сегменте школьного питания — поставляет воду в образовательные учреждения Подмосковья, готова предлагать зерновые батончики и печенье.
Ранее стало известно, что «Черноголовка» увеличит выпуск напитков в Подмосковье. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «Черноголовка» и Сбер.
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