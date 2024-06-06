«Черноголовка» увеличит выпуск напитков в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ

Трехстороннее соглашение на полях ПМЭФ подписали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «Черноголовка» и Сбер. Стороны расширят взаимодействие по целому ряду направлений, включая создание крупного производственного и логистического кластера в Подмосковье, который позволит производить более миллиарда бутылок напитков в год.

«Стоит отметить, что домашним регионом ГК „Черноголовка“ является Московская область. В настоящее время завершается создание крупного производственного и логистического кластера. Инвестиции составят более трех миллиардов рублей. Запуск нового предприятия позволит удвоить мощности флагманского напиточного завода группы, и уже со следующего года на предприятии смогут производить рекордное количество продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

У «Черноголовки» 15 заводов, из них три — в Подмосковье. Полным ходом идет строительство четвертого, запустить который планируется уже в этом году. Производят не только напитки и бутилированную воду, но и снеки, кондитерские изделия, питание для детей.

«На сегодняшний день мы являемся одним из лидеров российского рынка по импортозамещению. Компания впервые в своей истории уверенно вошла в топ 35 крупнейших FMCG брендов страны. Наш бизнес растет органически. Соглашение позволит расширить периметр нашего партнерства с крупнейшим банком страны, это принципиально важно для нашего будущего», — говорит генеральный директор группы компаний «Черноголовка» Наталия Сахнина.

Сбер давно сотрудничает с «Черноголовкой» и активно участвует в финансировании развития основных фондов предприятия.

«Одним из важнейших пунктов соглашения является готовность Сбера финансировать проекты группы в направлении инвестиционного кредитования, оказать содействие в разработке и внедрении решений в сфере информационной безопасности, цифровизации и автоматизации бизнеса», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Подписанное на ПМЭФ соглашение станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества и благоприятно повлияет на развитие промышленного потенциала Подмосковья.

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