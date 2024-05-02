Подмосковный профсоюз поздравил медработников с Днем труда | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:18 Подмосковный профсоюз поздравил медработников с Днем труда Профсоюз работников здравоохранения РФ

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Председатель подмосковного профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова поздравила медиков с 1 Мая. Она пожелала коллегам успехов в труде и напомнила о важности теплых отношений в коллективе и в семье.

«В этот день мы желаем вам, дорогие медработники, самых смелых идей и планов, комфортной трудовой деятельности, достойной заработной платы, оптимизма и уверенности в будущем», — поздравила медиков Суслонова.

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Она добавила, что праздник важен для разных поколений людей, ведь для одних — это удовлетворение от своих профессиональных достижений, а для других этот праздник символизирует выбор на пути будущих трудовых свершений.

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