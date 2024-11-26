Подмосковный проект помощи детям с ОВЗ вошел в топ-100 России

Подмосковный добровольческий проект вошел в топ-100 по версии Фонда президентских грантов. Он направлен на помощь в развитии и социальной адаптации детям с особенностями здоровья.

В рейтинг вошли проекты, реализованные в 2023 году. Всего Фонд рассмотрел более четырех тысяч инициатив со всей России.

Проект движения «Дорогою Добра» для детей с ОВЗ уже несколько лет реализуют в библиотеке имени Ахматовой в Домодедове. Волонтеры помогают детям с ОВЗ развиваться и адаптироваться в обществе.

В библиотеке проводят занятия по арт-терапии, где ребята занимаются живописью и лепкой. Им также помогают развиваться физически и интеллектуально.

Для детей также организую праздники, консультации и многое другое.

Узнать больше об инклюзивных проектах в библиотеках можно в приложении «МОе Подмосковье».