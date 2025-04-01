Подмосковный проект «МосОблПарк» выиграл грантовый конкурс «Движения Первых»

Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском получил грант конкурса «Движения первых». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль посвящен Якову Брюсу — известному ученому и инженеру. Он основал первую обсерваторию в России, занимался книгопечатанием и разработкой артиллерийского оружия.

Мероприятие рассчитано на детей и подростков от семи до 17 лет. В программе: лекции, мастер-классы, наблюдение за звездами в телескопы, моделирование, квесты, выставка о Брюсе, конкурс костюмов и многое другое.

Идея фестиваля принадлежит АНО «МосОблПарк», ее также поддержало «Движение первых». Это первый подобный проект для молодежи в Лосино-Петровском. Фестиваль направлен на популяризацию науки, сохранение исторической памяти и развитие командного взаимодействия среди детей и подростков. Мероприятие пройдет 16 августа в парке культуры и отдыха.