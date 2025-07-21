Подмосковный пловец выиграл золотую медаль на Универсиаде в Германии

Всемирная летняя универсиада проходит с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии. Подмосковный спортсмен Александр Степанов в рамках соревнований показал лучший результат в заплыве на 1500 метров вольным стилем.
Многократный чемпион России преодолел дистанцию за 14 минут 55,98 секунды.
Иван Джиованнони из Италии занял второе место с результатом, а его соотечественник Давиде Марчелло завершил заплыв третьим.
Эта победа стала частью успешного выступления российских спортсменов на универсиаде, которые к текущему моменту выиграли пять медалей. Одну из золотых наград сборной принес шпажист их Подмосковья Дмитрий Швелидзе.
На соревнованиях в Германии Россию представляют 48 спортсменов.
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