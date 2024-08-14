Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с эвакуированными из Курска

14 августа омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с главой Королева Игорем Трифоновым, представителями аппарата федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, волонтерами и руководителем благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой посетили пункт временного размещения «Родник». В настоящее время здесь находятся дети разных возрастов из интернатов, а также семьи, эвакуировавшиеся целиком.

Ирина Фаевская отметила, что все находятся в комфортных условиях. По словам людей, их обеспечивают всем необходимым, вкусно кормят, а в комнатах поддерживают чистоту и тепло. Она также рассказала о беременной женщине, которая раньше переживала из-за отсутствия медицинского сопровождения.

«Сейчас все волнения прошли, ее записали ко всем нужным специалистам и организовали все необходимые для нее обследования», — отметила Фаевская.

Волонтеры и благотворительный фонд «Линия сердца» привезли для эвакуированных гуманитарную помощь, включая одежду, предметы личной гигиены, бытовую химию, книги, настольные игры, бадминтон, сладости и многое другое.

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