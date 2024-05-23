Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила координационный совет в Дагестане

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. На собрании, которое проводила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, обсуждались вопросы защиты прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских территорий, куда съехались омбудсмены из различных регионов страны.

Ирина Фаевская отметила, что обсуждаемые на совещании вопросы являются актуальными не только для Дагестана, где проживает значительное количество населения в сельской местности, но и для всех обитателей сельских районов России. Жители высказывают озабоченность по поводу доступности образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и других аспектов.

Также особое внимание уделили вопросам оказания помощи семьям военнослужащих, участвовавших в локальных вооруженных конфликтах.

«Мы должны понимать, что забот и бытовых проблем в сельской местности больше. Я и мои сотрудники аппарата регулярно встречаемся с нашими военнослужащими, которые проходят лечение, чтобы узнать какие вопросы их волнуют и оказать посильную помощь им и их близким», — указала Фаевская.

В рамках заседания уполномоченные по правам человека поделились опытом работы по защите прав жителей сельских территорий в своих субъектах Российской Федерации.

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