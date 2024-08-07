Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла получить паспорт раненому бойцу СВО

Бойцу СВО из Подмосковья помогли получить свой паспорт для оформления необходимых документов и социальной поддержки. Его проблему смогли решить благодаря содействию уполномоченного по правам человека региона Ирины Фаевской.

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, за помощью обратилась супруга бойца. Ее муж находился в военном госпитале в Москве после ранения и не мог получить свой паспорт. Он был необходим для оформления справок и соцподдержки.

«Чтобы помочь заявительнице, я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В настоящее время паспорт доставлен заявителю в кратчайшие сроки», — расскаала Ирина Фаевская.

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