Подмосковный областной колледж выпустил более 2 тысяч специалистов в этом году

Выпускные проходят в Московском областном медицинском колледже и его филиалах. В этом году стены учреждения покинут более 2,3 тысячи специалистов.

Как сообщили в региональном Минздраве, в этом году колледж подготовил более 1,7 тысячи специалистов направления «Сестринское дело», 413 по «Лечебному делу» и 94 — по «Фармации». Дипломы выпускникам торжественно вручил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«Подготовка медицинских кадров — одно из ключевых направлений развития системы здравоохранения Подмосковья. В этом году Московский областной медицинский колледж выпустил свыше 2,3 тысячи молодых специалистов, многие из которых в ближайшее время начнут работать в наших больницах, поликлиниках, на скорой помощи», — сказал Максим Забелин.

В колледже готовят специалистов по направлениям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология профилактическая». Во время обучения студенты могут заключить целевой договор и гарантированно получить работу после выпуска.