Подмосковный нарколог напомнил о влиянии курения на давление | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:32 Подмосковный нарколог напомнил о влиянии курения на давление Unsplash

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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин напомнил жителям о том, как курение и алкоголь влияют на давление. По его словам, вредные привычки могут ухудшить здоровье, особенно тем, кто страдает от гипертонии.

Как объяснил специалист, при гипертонии у человека наблюдается повышение артериального давления. Осложнить болезнь могут курение и употреление алкоголя.

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«Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце, увеличению частоты его сокращений и росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов. Увеличение нагрузки на сердце ведет к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат — разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», — сказал Виталий Холдин.

Врачи добавил, что поддерживать артериальное давление в норме помогает умеренная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, а также отказ от вредных привычек.

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