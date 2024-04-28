Подмосковный нарколог Холдин развеял главный миф про «шашлычок под коньячок» | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 14:39 Подмосковный нарколог Холдин развеял главный миф про «шашлычок под коньячок» Подмосковный нарколог объяснил опасность шашлыка с алкоголем Unsplash

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Сочетание жареного мяса с алкоголем дает двойную нагрузку на организм. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, развеяв миф про «шашлычок под коньячок».

Наступили долгожданные майские праздники, на время которых по традиции многие уезжают на дачу или предпочитают проводить время на природе у мангала. Существует мнение, что если заедать алкоголь жареным мясом, то сильного опьянения не настанет.

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Однако Холдин развеял этот миф, подчеркнув, что сочетание алкоголя с жирным жареным мясом дает двойную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь.

«Поэтому вместо праздничного настроения и отдыха можно получить гастрит, панкреатит, холецистит и другие проблемы, которые омрачат праздник обращением к врачу. При этом особенно крепкий алкоголь приводит к потере ощущения реальности, чувства самосохранения. Отсюда купание в речке, которое может быть последним, ожоги от мангала или жидкости для розжига», — объяснил специалист.

По словам Холдина, для первомайского пикника лучше выбрать нежирные сорта мяса и рыбы, а запить их можно бокалом минеральной воды или ароматным травяным чаем. Он подчеркнул, что важно демонстрировать детям, что веселье и праздник могут обходиться без алкоголя. Кроме того, это позволит избежать головной боли и проблем со здоровьем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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