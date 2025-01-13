Подмосковный кроссовый сезон открыли в Мытищах

Чемпионат и первенство Москвы и Подмосковья по кроссу «Кубок Kramar Motorsport — YUKA ADV Pro Racing» стали чуть ли не единственными гонками, которые состоялись 11 декабря в регионе; в связи со сложными погодными условиями многие соревнования отменились. Их организаторы в деревне Бородино решили не отступать, о чем в итоге не пожалели, ведь промерзший грунт трассы и грязь придали автокроссу особую остроту.

«Такая погода — погода для отмены. Но мы решили, и, судя по всему, все удачно, все едут, гонка проходит, все проезжабельно. Потому что, если мы отменим этот этап, погода в Подмосковье уходит в весну и мы можем пропустить весь зимний сезон. И чемпионат по году не состоится», — рассказала Екатерина Николаева, директор чемпионата и первенства Москвы и МО по кроссу «Кубок Kramar Motorsport YUKA ADV Pro Racing».

Побороться за победу приехали гонщики от десяти до 70 лет из Москвы, Подмосковья, Рязанской и Тверской областей. Трасса протяженностью чуть больше километра с непредсказуемыми поворотами разного уровня сложности заставила спортсменов проявить мастерство и максимальную концентрацию.

Открытие гоночного сезона — 2025 в Мытищах получилось эффектным. Победители получили кубки из тонкого стекла, на контрасте с брутальностью соревнований, а болельщики — бурю эмоций. Впереди гонки в Химках и Раменском.