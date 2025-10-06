Подмосковный Комлесхоз провел тестирование для будущих охотников

С 1 сентября в Подмосковье вступили в силу новые правила получения охотничьих билетов. Теперь для этого звероловам необходимо проходить обязательное тестирование из 160 вопросов. Специалисты Комлесхоза провели экзамен у первых двух жителей региона.

Задания касались различных аспектов охоты, правил безопасности, ограничений и основ биологии диких животных.

Оба кандидата успешно справились с тестом. В нем экзаменуемым можно быть допустить не более 40 ошибок.

По мнению специалистов, сдача обязательного охотминимума позволит сократить случаи браконьерства, повысить культуру охоты и предупредить несчастные случаи. Благодаря экзамену у охотников должно сформироваться более ответственное отношение к природе и обществу.

В ведомстве напомнили, что для получения охотничьего билета нужно подать документы в Управление государственного охотничьего контроля через портал госуслуг. Экзамен обязателен и для тех, кто восстанавливает удостоверяющий документ.