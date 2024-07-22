Подмосковный Комлесхоз напомнил о штрафах за нарушение лесного законодательства

Более 4100 нарушений лесного законодательства выявлено с начала года в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном комитете лесного хозяйства.

«В основном противоправные действия связаны с нарушением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, самовольным занятием лесных участков, незаконной рубкой и повреждением лесных насаждений. Почти в 75 процентах случаев нарушители установлены», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушителей установлено в Волоколамском — 636, Истринском — 379, Ступинском — 212, Дмитровском — 199, Виноградовском — 215, Егорьевском — 174, Орехово-Зуевском — 162 лесничествах.

В Комлесхозе напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: физические лица заплатят штраф до 60 тысяч рублей, должностные — до 110, юридические до двух миллионов рублей.

Также наказание грозит и за нарушение санитарных норм. За оставленный мусор также предусмотрены штрафы: для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных — до 40 тысяч, юридических — до полумиллиона рулей.

За незаконную рубку лесных насаждений нарушители могут лишиться свободы на срок до семи лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Также запрещено самовольное занятие лесного участка. За это правонарушение физические лица заплатят штраф до 50 тысяч рублей, должностные — до 100 тысяч, а юридические — до 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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