Подмосковный Комлесхоз дал прогноз по пожарной обстановке в лесах | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 12:14 Подмосковный Комлесхоз дал прогноз по пожарной обстановке в лесах Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности на ближайшие выходные дни. Накануне, 3 мая, спасатели дважды выезжали на тушение возгораний — в Зуевское и Новинское участковые лесничества. С огнем боролись 12 спасателей и семь единиц техники.

Как рассказали в комитете, 4 мая на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс, а первый класс прогнозируется в регионе 5 и 6 мая.

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И напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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