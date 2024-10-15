Подмосковный яхтсмен победил на чемпионате России

Спортсмен из Московской области выиграл золотую медаль на чемпионате России по парусному спорту олимпийских классах яхт. ​Соревнования прошли с 7 по 14 октября в Сочи.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, призер чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубков России из Подмосковья Сергей Комиссаров стал первым в гонке класса «Лазер-стандарт» среди мужчин.

Серебро выиграл москвич Максим Николаев, а бронза досталась спортсмену из Санкт-Петербурга Даниилу Крутских.

​Чемпионат провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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