Подмосковный художник украсит стены медцентра Рошаля сюжетами сказок народов России

Космическое панно украсит стены дома-интерната в Сергиевом Посаде. Его нарисует художник Алексей Шилов. Его сюжеты также можно будет увидеть в Центре Рошаля. О своих работах он рассказал Юлии Минаковской в интервью на 360.ru.

Реабилитационный центр для слепоглухих в Сергиевом Посаде украсили работы подмосковного художника Алексея Шилова. Там создали все условия для комфортного пребывания пациентов. Помимо красочных работ, установили скульптуры, объемные макеты и многое другое. Особое внимание уделили благоустройству территории, где создали уникальный ландшафтный дизайн с использованием различных материалов: известняка, мрамора, алюминия, бронзы и керамики.

Чаще всего в своих работах художник старается отразить особенности округа, уделяя особое внимание его истории и культурному коду. Такие панно он создал в Звенигороде, где даже создали туристический маршрут по работам художника. На них изображены известные люди, которые посещали город: Андрей Рублев, Антон Чехов, Федор Шаляпин и другие. Работы создавались в технике сграффито, когда на непросохшей штукатурке создается рельеф, а затем сверху наносится рисунок.

Работы Алексея Шилова можно будет увидеть на стенах детского госпиталя имени Рошаля — там художник изобразил сюжеты сказок народов России.

«Это объект федерального значения, дети будут приезжать туда из разных мест. Поэтому я подумал, что будет здорово, что каждый человек из нашей многонациональной страны мог почувствовать себя, когда увидит эти работы, как дома, мог почувствовать важность своего этноса», — рассказал мастер.

Под руководством Алексея работает целая команда художников. Вместе они трудятся для достижения одной цели, поэтому в коллективе всегда царит дружная обстановка, рассказал он.

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