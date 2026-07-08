Подмосковный художник Иван Бондаренко получил почетную грамоту президента

Член Московской областной общественной организации «Союз художников» Иван Николаевич Бондаренко получил высокую награду — почетную грамоту президента Российской Федерации. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили его заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Иван Николаевич родился 10 сентября 1960 года. В 1988 году он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (сейчас РГХПУ им. Строганова). С 1989 года является членом Московского союза художников, с 2000 года — Творческого союза художников России. В 2021 году избран членом-корреспондентом Российской академии художеств.

Среди основных произведений Ивана Бондаренко — иконы, выполненные в технике горячей эмали для фасадов храма Архангела Михаила в деревне Путилково Московской области (2015 г.), храма Вознесения в Звенигороде (2007 г.), храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Бушарино Московской области (2019 г.) и другие.

Работы художника представлены в собраниях Калужского музея изобразительных искусств и Тульского областного художественного музея. С 1999 года Иван Бондаренко участвовал более чем в 130 выставках. Среди его персональных выставок — «Безграничная эмаль» и «Эмаль как музыка огня» в Туле (2020 г.), «С любовью …» в Калуге (2020 г.), «Три грани» в Калуге (2021 г.) и «С любовью к жизни» во Владимире (2021 г.).