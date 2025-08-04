Подмосковный гольфист Егор Ерошенко победил на чемпионате России

Чемпионат России по гольфу завершился 2 августа в Екатеринбурге. Золото в личном зачете выиграл подмосковный спортсмен Егор Ерошенко, а Анна Шульце удостоилась серебряной награды.

Егор Ерошенко не только завоевал золото в личном зачете, но и победил в командном чемпионате России, который прошел в середине июля. Среди женщин серебряную медаль завоевала Анна Шульце.

Как отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, спортсмены показали высокий класс игры.

«Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвертый в карьере взял титул чемпиона России, причем два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжёлой борьбе взяла серебро в женском зачете», — сказал он.

Благодаря одержанным победам Егор Ерошенко стал четырехкратным чемпионом страны.

Соревнования впервые прошли за пределами столицы — на базе гольф-клуба «Пайн Крик» в Екатеринбурге. Там встретились 80 сильнейших спортсменов из восьми регионов России.