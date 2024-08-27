Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» взял бронзу турнира SEHA

Гандбольный клуб из Подмосковья «Чеховские медведи» занял третье место на турнире SEHA — Gazprom League. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. В матче за третье место команда из Подмосковья обыграла греческий клуб АЕК со счетом 26:24.

«Такие игры помогают не только готовиться к турниру. Они дают хороший рост для игроков, которые участвуют в этом турнире», — прокомментировал главный тренер ГК «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

Греческая команда первой открыла счет, но «Чеховские медведи» быстро сравняли. В начале встречи они находились в роли догоняющих, однако уже в первом тайме сумели переломить ход игры и выйти вперед.

Линейный «Чеховских медведей» Александр Ермаков отметил, что команда не могла позволить себе ошибку, поэтому они собрались и сыграли с полной самоотдачей, что позволило добиться победы.

Напомним, финальные игры прошли 24 августа в турецком городе Болу.

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