Подмосковный ФРП выдал почти миллиард рублей льготных займов в 2024 году

Фонд развития промышленности Московской области выделил предприятиям региона почти миллиард рублей на реализацию инвестиционных проектов. Соответствующие выплаты прошли в период с января по июнь 2024 года.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что 10 промышленных компаний получили льготные займы на сумму 984 миллиона рублей для развития производства.

Общий объем инвестиций в эти проекты, с учетом собственных средств предприятий, превысит 1,6 миллиарда рублей.

«Реализация проектов позволит дополнительно создать в регионе порядка 440 рабочих мест», — добавила Зиновьева.

Среди компаний, получивших льготные займы в первом полугодии 2024 года, была «Зеленые линии» из Красногорска, специализирующееся на производстве пищевых ингредиентов. Компания получила заем в размере 110 миллионов рублей, которые будут вложены в модернизацию производства.

Еще одним получателем льготного займа стала компания «Коттон Клаб» из Балашихи, которая привлекла около 116 миллионов рублей на развитие производства косметики и бытовой химии.

ФРП Подмосковья предоставляет предприятиям льготные займы по ставкам от 0,5% годовых в рамках поддержки развития промышленности в регионе. Подробную информацию о программах Фонда и условиях получения займов можно найти на официальном сайте организации.

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