Подмосковный ФРП выдал льготные займы на 1,4 млрд рублей за 9 месяцев

Фонд развития промышленности Московской области с начала года выдал предприятиям более 1,4 миллиарда рублей в качестве льготных займов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Поддержкой ФРП за девять месяцев воспользовались 14 подмосковных предприятий. Реализация инвестпроектов позволит создать около 650 рабочих мест для жителей. Общий объем инвестиций превышает 2,7 миллиарда рублей, а сумма выданных займов составила более 1,4 миллиарда», — сказала Зиновьева.

Запуск проектов, которые реализуют с помощью займов ФРП, намечен на 2024–2025 годы.

Одним из тех, кто получил з аем на 150 миллионов рублей, стала компания «Столичные поставки». Средства направят на закупку оборудования для запуска серийного производства кондитерских изделий в Лобне.

Подробнее о программах ФРП можно узнать на сайте frpmo.ru.