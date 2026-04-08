Подмосковный фермер выступил на международном туристическом форуме

В Минске с 7 по 9 апреля проходит международный туристический форум Travel Hub «Содружество», который собрал представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов из стран СНГ. Подмосковный фермер поделилась на мероприятии своим опытом.

Участники форума обсуждают развитие туризма, создание совместных маршрутов и формирование единых подходов к регулированию отрасли в государствах Содружества.

Одним из ключевых событий деловой программы стала сессия, посвященная агротуризму, организованная при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Глава подмосковного фермерского хозяйства «Былинкино» рассказала о практическом опыте совмещения сельхозпроизводства и туристической деятельности.

Ферма, расположенная в деревне Подлипки в муниципальном округе Луховицы, была создана в 2019 году. Она специализируется на разведении коз альпийской породы.

Сегодня там содержат свыше 400 животных, ежегодно производят примерно 70 тонн молока и почти 20 тонн сырной продукции. При этом предприятие активно развивает туристическое направление: для гостей проводят экскурсии, мастер-классы, организуют мероприятия, а также предлагают размещение в гостевых домах.

Одной из «звезд» хозяйства остается коза по кличке Даринка — победительница тематического конкурса, недавно принесшая потомство.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что в прошлом году «Былинкино» получило грантовую поддержку в рамках программы развития агротуризма. На развитие инфраструктуры направили 10 миллионов рублей: средства позволили благоустроить территорию, высадить сотни деревьев и кустарников, создать контактный зоопарк, а также обустроить зоны отдыха и площадки для игр и занятий спортом.

В регионе открыты порядка 300 объектов агротуризма, а представленный на форуме опыт подтвердил, что это направление становится важным инструментом развития сельских территорий.