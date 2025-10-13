Подмосковный фермер получил золотую медаль на выставке «Золотая осень»

Фермер из Рузы Исраил Донгаев получил золотую медаль на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Он выиграл благодаря высоким показателям в производстве и переработке продукции животноводства.

Исраил Донгаев получил золото в номинации «Лучший проект фермера — грантополучателя». Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, история хозяйства началась в 2016 году, когда мужчина начал разводить овец. В 2020 году он получил грант на развитие семейной фермы в размере 11,7 миллиона рублей. На эти средства закупили еще 900 особей и спецтехнику.

Вложения позволили увеличить поголовье с 400 до 1350, а производство мяса достигло 65,8 тонны в 2024 году.

