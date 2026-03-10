Подмосковный фермер получил еще 50 гектаров земли в Шатуре на льготных условиях

Крестьянско-фермерское хозяйство в Шатуре получило в распоряжение еще более 50 гектаров земли на льготных условиях. Это позволит реализовать масштабный проект в сфере растениеводства.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что ранее ему уже передали участок площадью 7,5 гектара для разведения птицы, а в феврале добавили еще два участка общей площадью более 52,2 гектара, которые и станут основой для нового проекта.

Развитие сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений государственной политики. Начинающие фермеры получают поддержку в виде земли и различных субсидий, предусмотренных государством. В частности, сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства могут получить земельные участки сельхозназначения без торгов в аренду на срок до пяти лет.

Через три года с момента заключения договора аренды, если участок использовали по целевому назначению, арендатор может оформить его в собственность.

Фермер после расчистки территории, обработки почвы и восстановления ее плодородности создаст сады, ягодные плантации и поля под овощные культуры.

При этом он намерен задействовать и другие меры поддержки, доступные в Подмосковье, чтобы воплотить в жизнь мечту о запуске современного производства. В результате в Шатуре через несколько лет ожидается появление фермерской продукции еще одного местного бренда.

Для поддержки аграриев в регионе в этом году предусмотрели 40 видов субсидий и грантов по разным направлениям.

На эти цели выделили 5,9 миллиарда рублей, причем 1,2 миллиарда из них поступили из федерального бюджета.

В прошлом году господдержку получили 226 предприятий агропромышленного комплекса на общую сумму 5,2 миллиарда рублей.