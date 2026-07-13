Подмосковный эндокринолог Соловова напомнила ранние симптомы диабета

Сахарный диабет второго типа нередко развивается незаметно и долгое время не вызывает выраженных симптомов, поэтому многие пациенты узнают о заболевании уже после появления серьезных осложнений. Об этом напомнила заведующая Менделеевской городской поликлиникой Солнечногорской больницы, врач-эндокринолог Светлана Соловова, подчеркнув важность регулярной диспансеризации.

Всемирная организация здравоохранения отмечает стремительный рост числа пациентов с диабетом: за последние годы этот показатель увеличился более чем в четыре раза, а сегодня заболеванием страдают свыше 800 миллионов человек.

При втором типе, на который приходится более 90% случаев, инсулин вырабатывается, но нарушена чувствительность клеток к нему, из-за чего глюкоза накапливается в крови. Коварство болезни — в «тихих симптомах»: сухость во рту, жажда и плохая заживляемость ран проявляются поздно, когда уже поражены глаза, почки и ноги. Чтобы не допустить инвалидизации, нужно ежегодно проверять уровень глюкозы в рамках диспансеризации. Если анализ показал повышенный сахар, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики диабета или предиабета.

Снизить риск развития заболевания помогает здоровый образ жизни. Регулярная физическая активность, включая прогулки, зарядку или плавание, а также сбалансированное питание в сочетании с ежегодным скринингом позволяют выявить проблему на ранней стадии, когда изменения еще можно обратить.

Игнорировать даже незначительное повышение уровня глюкозы опасно, поскольку без лечения заболевание постепенно прогрессирует и может привести к тяжелым сосудистым осложнениям, ухудшающим качество и продолжительность жизни.

Диспансеризация остается одним из самых эффективных способов раннего выявления хронических заболеваний. Пройти обследование жители округа могут бесплатно по полису ОМС, что позволяет своевременно скорректировать образ жизни или начать необходимую терапию под наблюдением специалистов.