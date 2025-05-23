Подмосковный эндокринолог провел консультации для родителей и детей

Эндокринолог Московского областного центра охраны материнства и детства провела встречи для родителей и детей. На них доктор детской поликлиники N2 Татьяна Третьяк рассказала о нарушениях в работе системы подрастающего организма и способах, как заболеваний можно избежать.

Подробно на встречах рассмотрели сахарный диабет, заболевания щитовидки и проблемы с половым развитием. Об этом рассказали в Минздраве МО.

«Эндокринные заболевания в детском возрасте могут оказывать серьезное влияние на рост и развитие ребенка, поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение имеют решающее значение. Важно помнить, что профилактика — лучший способ избежать многих проблем со здоровьем», — отметила Татьяна Третьяк.

Для нормального функционирования эндокринной системы важно уделять особое внимание сну, отдыху и питанию, а также физической активности.

Татьяна Третьяк призвала родителей регулярно посещать поликлинику с детьми. На приеме эндокринолог осматривает пациента, собирает анамнез и оценивает его физическую форму. Также при необходимости назначаются дополнительные обследования.

В подмосковном Минздраве напомнили, что в МОЦОМД работают четыре специалиста по этому направлению. Запись на прием к ним доступна у врача-педиатра.