Подмосковный эндокринолог Кирина: слабость и дрожь могут говорить о гипогликемии

Сильная слабость, дрожь, потливость, учащенное сердцебиение и внезапный голод могут сигнализировать о гипогликемии. Особенно часто с резким снижением уровня глюкозы сталкиваются люди с сахарным диабетом, принимающие инсулин или сахароснижающие препараты.

Врач-эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина рассказала, как распознать опасное состояние.

«Самое главное правило первой помощи — „правило 15“. Нужно быстро съесть или выпить что-то сладкое, содержащее быстрые углеводы: например, развести две-три чайные ложки сахара в воде, выпить полстакана фруктового сока или сладкого газированного напитка без диетических добавок. Через 15 минут обязательно проверьте свое самочувствие или измерьте уровень глюкозы глюкометром. Если он все еще низкий, повторите прием углеводов», — разъяснила доктор.

Без своевременной помощи у человека могут возникнуть проблемы с координацией, спутанность мыслей и нарушения речи. При потере сознания давать пострадавшему пищу или жидкость нельзя. Необходимо вызвать скорую помощь и при наличии специального набора ввести глюкагон.

Людям, склонным к гипогликемии, врач рекомендует соблюдать режим питания и всегда иметь при себе источник быстрых углеводов.