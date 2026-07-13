Подмосковный эндокринолог Кирина посоветовала пациентам с диабетом вести дневник

Пациентам с сахарным диабетом необходимо регулярно следить за уровнем сахара в крови. Эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина дала советы по ведению дневника самоконтроля.

Уровень сахара меняется после еды, стресса или физической нагрузки. Если человек вносит показатели глюкометра в дневник, ему проще выявить закономерности.

«Без таких записей сложно оценить эффективность лекарств, понять причины скачков глюкозы и правильно скорректировать лечение. Кроме уровня сахара, в дневнике отмечают дозы лекарств или инсулина, количество съеденных углеводов, физическую активность и самочувствие. Со временем такой журнал становится настоящей инструкцией к собственному организму. Например, можно заметить, что прогулка после ужина помогает избежать резкого подъема сахара, а пропуск завтрака приводит к ухудшению самочувствия днем. Эти наблюдения помогают врачу подобрать более точную схему лечения и сделать ее максимально комфортной для пациента», — подчеркнула Наталья Кирина.

Кроме того, дневник полезно вести в целях безопасности. Если состояние пациента ухудшится, записи позволят определить, с чем это связано, а также оперативно принять меры.

Еще одно преимущество дневника — выработка дисциплины, уверенности и желания следить за собой регулярно.