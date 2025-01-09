Подмосковный донорский центр выпустил книгу «Родные люди, родная кровь»

Московский областной центр крови выпустил электронную книгу «Родные люди, родная кровь». В сборнике доноры поделились опытом, как сдача крови изменила их жизнь и помогла близким.

«Ежедневно к нам в Центр приходят люди, чтобы подарить свою кровь и ее компоненты нуждающимся. Это доноры самых разных профессий, целые семейные династии. Их всех объединяет одна цель — дарить шанс на драгоценную жизнь тем, кто в беде», — прокомментировала начальница отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Книгу можно скачать бесплатно в pdf-формате или прочитать онлайн на сайте. Московский областной центр крови продолжает принимать истории доноров. Отправить их можно по ссылке.