Подмосковный донорский центр возобновит прием плазмы крови 13 января

Московский областной центр крови возобновит прием доноров на плазмаферез 13 января. В Минздраве Московской области отметили, что запись на сдачу плазмы открылась уже 10 января.

«Обращаем внимание, что запись на плазмаферез, так же как и на тромбоцитаферез, формируется исходя из потребностей лечебных учреждений в компонентах крови. На цельную кровь запись не нужна», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Напомним, записаться на сдачу плазмы крови можно по будням с 11:00 до 13:00. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 304-02-06.