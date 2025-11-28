Подмосковный «Добродел» выиграл премию за лучшее приложение с госуслугами

Мобильное приложение «Добродел» стало победителем первой премии RuStore в номинации «Лучшее приложение с пользой для общества». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве отметили, что «Добродел» еще в 2023 году объединил в себе все ключевые цифровые сервисы региона — от записи к врачу и услуг МФЦ до цифрового соцпаспорта и оплаты коммунальных услуг. Приложение постоянно развивается, регулярно получает новые функции, а количество установок в 2025 году достигло четырех миллионов.

В разделе «Решаем проблемы вместе» пользователи могут сообщать о трудностях, участвовать в голосованиях и опросах, а также становиться «Народными инспекторами». Раздел «Медкарта» позволяет просматривать амбулаторную карту, результаты обследований, историю посещений и заказывать медсправки. В личном профиле в разделе «Недвижимость» можно добавлять данные о своих объектах, синхронизировать их с Росреестром, привязывать лицевые счета и настраивать получение квитанций за ЖКУ.

Премию RuStore при поддержке Минцифры России в 2025 году провели впервые. Награды получили разработчики самых качественных, востребованных и инновационных приложений и игр. Победителей выбирало жюри, оценивая популярность, функциональность и уровень реализации продуктов.